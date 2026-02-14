Ein Tänzchen mit Wladimir

ANDERERSEITS stellt sich die Frage, ob der Kreml-Chef von seiner Seite zu solchen Gesprächen überhaupt bereit wäre. Nicht nur, weil er militärisch ohnehin im Vormarsch begriffen ist und möglicherweise glaubt, Friedensgespräche gar nicht nötig zu haben. Nicht nur, weil er allein Washington und keineswegs Brüssel weltpolitisches Gewicht zumisst.