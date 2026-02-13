Achten Sie beim Autokauf auf die Schadstoffbilanz?

Inmitten dieser widersprüchlichen Signale stellt sich für viele die Frage: Welche Rolle spielt die Umweltbilanz des eigenen Wagens hier noch? Ist der Schadstoffausstoß für Sie ein entscheidendes Argument, oder haben Sie das Gefühl, dass Ihr persönlicher Beitrag angesichts der globalen politischen Entwicklung ohnehin verpufft? Teilen Sie Ihre Sichtweise mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!