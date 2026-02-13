Achten Sie beim Autokauf auf die Schadstoffbilanz?

Die Weltpolitik schwankt beim Klimaschutz zwischen radikaler Ablehnung und Bürokratieungetümen. Trotz aller politischer Debatten bleibt der Schadstoffausstoß ein messbarer Faktor für unsere Umwelt. Eine Entscheidung, die auch beim Autokauf von Gewicht ist – doch wie schwer wiegt dieses Argument für Sie persönlich noch?
Die Nachrichtenlage zum Klimaschutz gleicht derzeit einer Achterbahnfahrt: Während US-Präsident Trump Treibhausgase kurzerhand für „ungefährlich“ erklärt und ökologische Vorgaben als „größten Betrug weltweit“ abkanzelt, wächst in Österreich der Druck aus Brüssel. Weil Bund und Länder bei den Beschleunigungszonen für Erneuerbare Energien im Verzug sind, drohen uns nun empfindliche EU-Strafzahlungen.
Inmitten dieser widersprüchlichen Signale stellt sich für viele die Frage: Welche Rolle spielt die Umweltbilanz des eigenen Wagens hier noch? Ist der Schadstoffausstoß für Sie ein entscheidendes Argument, oder haben Sie das Gefühl, dass Ihr persönlicher Beitrag angesichts der globalen politischen Entwicklung ohnehin verpufft? Teilen Sie Ihre Sichtweise mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.