Dinner mit Scheichs

Kanzler Kurz als „Stargast“ in Benkos Penthouse

Wirtschaft
12.02.2026 17:06
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Sebastian Kurz hat René Benko im arabischen Raum viele Türen geöffnet. Nun zeigen neue Dokumente: Am 4. Februar 2020 war der damalige Bundeskanzler in Benkos Wiener Privatdomizil. Zum Abendessen mit den Chefs des milliardenschweren Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi ...

Am 3. und 4. Februar 2020 hat Österreichs Bundeskanzler ein dichtes Programm: Sebastian Kurz weilt mit einer Delegation auf Staatsbesuch in Deutschland. Am ersten Tag trifft er die damalige Kanzlerin Angela Merkel, am zweiten steht ein Besuch beim deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an. Im Schloss Bellevue. Am frühen Abend, gegen 18.15 Uhr, landet die Abordnung wieder in Wien-Schwechat.

Wirtschaft
12.02.2026 17:06
