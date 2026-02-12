Kanzler Kurz als „Stargast“ in Benkos Penthouse

Am 3. und 4. Februar 2020 hat Österreichs Bundeskanzler ein dichtes Programm: Sebastian Kurz weilt mit einer Delegation auf Staatsbesuch in Deutschland. Am ersten Tag trifft er die damalige Kanzlerin Angela Merkel, am zweiten steht ein Besuch beim deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an. Im Schloss Bellevue. Am frühen Abend, gegen 18.15 Uhr, landet die Abordnung wieder in Wien-Schwechat.