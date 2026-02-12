LIVE: Auf wen trifft ÖFB-Team in Nations League?

Mit wem bekommt es Österreichs Fußball Nationalmannschaft in der Nations League zu tun? Die Auslosung steigt um 18 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Rund vier Monate vor dem ersten WM-Spiel wird es für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft im Zusammenhang mit einem anderen Bewerb spannend. Heute erfolgt in Brüssel die Auslosung der Nations-League-Ligaphase, die im kommenden Herbst über die Bühne geht. Österreich wird in Liga B aus Topf zwei gezogen und kann daher nicht auf die Schweiz, Bosnien-Herzegowina und die Ukraine treffen. Dafür sind altbekannte Gegner denkbar.
Aus Topf eins wartet Schottland, Ungarn, Polen oder Israel, aus dem dritten Topf geht es entweder gegen Slowenien, Georgien, Irland oder Rumänien. Aus dem vierten Topf werden Schweden, Nordmazedonien, Nordirland und der Kosovo gezogen. Die Gruppenphase startet mit dem neuen, vier Spiele umfassenden Länderspielfenster von Ende September bis Anfang Oktober. Die restlichen beiden Partien werden Mitte November ausgetragen.
