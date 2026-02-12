LIVE: Auf wen trifft ÖFB-Team in Nations League?

Rund vier Monate vor dem ersten WM-Spiel wird es für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft im Zusammenhang mit einem anderen Bewerb spannend. Heute erfolgt in Brüssel die Auslosung der Nations-League-Ligaphase, die im kommenden Herbst über die Bühne geht. Österreich wird in Liga B aus Topf zwei gezogen und kann daher nicht auf die Schweiz, Bosnien-Herzegowina und die Ukraine treffen. Dafür sind altbekannte Gegner denkbar.