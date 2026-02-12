Vorteilswelt
11,7 Prozent auf Milch

Chinas Zölle auf EU-Produkte fallen niedriger aus

Außenpolitik
12.02.2026 13:07
Chinas Zölle auf Milchprodukte aus der EU fallen doch niedriger aus als bisher gedacht ...
Chinas Zölle auf Milchprodukte aus der EU fallen doch niedriger aus als bisher gedacht (Symbolbild).(Bild: AP/MICHAEL PROBST)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chinas Handelsministerium hat wie angekündigt Zölle auf Milchprodukte aus der EU verhängt. Diese sind mit bis zu 11,7 Prozent deutlich niedriger als befürchtet. Im Dezember hatte die chinesische Regierung noch von bis zu 42,7 Prozent gesprochen.

Die neuen Abgaben liegen in einer Spanne zwischen 7,4 und 11,7 Prozent. Sie treten zum Freitag, 13. Februar, in Kraft und gelten für fünf Jahre. Es handle sich um eine Folge einer 18-monatigen Untersuchung zu europäischen Subventionen, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Der Wert der betroffenen Importe aus der Europäischen Union lag 2024 bei 589 Millionen US-Dollar (umgerechnet 495 Millionen Euro). Wichtige Exportländer sind Frankreich, Italien, Dänemark und die Niederlande. Im Visier waren ungesüßte Milch, Schlagobers, Frisch- und Weichkäse.

Der Hintergrund der Untersuchung sind die EU-Zölle auf chinesische Elektroautos. Diese gelten seit Ende 2024 und liegen bei bis zu 35,3 Prozent. Die Europäische Kommission will auf diese Weise die europäische Autoindustrie davor schützen, dass der Markt mit Billig-Elektroautos von Herstellern wie BYD, Geely oder SAIC überflutet wird. VW und BMW führen E-Autos aus China in die EU ein, Mercedes arbeitet bei der Marke Smart mit Geely zusammen. Eine Reihe von Autobauern hat bereits beim Europäischen Gerichtshof Beschwerde gegen die Zölle eingelegt.

Individuelle Zolldeals für E-Autobauer
Vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission nun der VW-Tochter Cupra eine Ausnahme bei den Zöllen gewährt. Diese musste dafür Mindestpreise und Importquoten für das Modell Tavascan aus China zusagen. Im Jänner wurden entsprechende Vorschläge vorgelegt, mit denen die Auswirkungen von chinesischen Subventionen ausgeglichen werden sollen. Dafür hat auch das chinesische Handelsministerium grünes Licht gegeben. Man hoffe, dass sich mehr chinesische Unternehmen mit der Kommission auf Mindestpreise einigten, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

