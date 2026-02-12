Chinas Zölle auf EU-Produkte fallen niedriger aus

Der Hintergrund der Untersuchung sind die EU-Zölle auf chinesische Elektroautos. Diese gelten seit Ende 2024 und liegen bei bis zu 35,3 Prozent. Die Europäische Kommission will auf diese Weise die europäische Autoindustrie davor schützen, dass der Markt mit Billig-Elektroautos von Herstellern wie BYD, Geely oder SAIC überflutet wird. VW und BMW führen E-Autos aus China in die EU ein, Mercedes arbeitet bei der Marke Smart mit Geely zusammen. Eine Reihe von Autobauern hat bereits beim Europäischen Gerichtshof Beschwerde gegen die Zölle eingelegt.