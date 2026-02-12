Wieso Antholz bei den Spielen den Vogel abschießt

Österreich trifft auf Israel, Irland und Kosovo!
Das Nations-League-Los
Bei den Olympischen Winterspielen in Italien gibt es einen Austragungsort in Südtirol – und dort steppt bei den Bewerben so richtig der Bär. Warum den Zehntausenden Fans auch lange Staus und kilometerlange Märsche nichts auszumachen scheint.
Ein Prosiiiiiit, ein Prosiiiit, der Gemütliiichkeit.
Im riesigen Festzelt in Antholz geht’s richtig rund. Während im Stadion-Innern die Pressekonferenz der Sieger stattfindet, feiern die Fans vor der Tür sich selbst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.