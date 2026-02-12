Großnichte von Filmdiva holt das nächste Gold

Für Lollobrigida setzt sich das Olympia-Märchen bei den Heim-Spielen fort. Am vergangenen Samstag hatte die Großnichte der weltberühmten Filmdiva Gina Lollobrigida an ihrem 35. Geburtstag für das erste italienische Gold überhaupt gesorgt. Ihren Triumph feierte sie zusammen mit ihrem Sohn Tommaso, der im Mai 2023 geboren wurde. Ihm widmete Lollobrigida auch ihren ersten Olympiasieg.