Großnichte von Filmdiva holt das nächste Gold

Die Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida hat sich mit ihrem zweiten Olympiasieg zur Langstrecken-Königin dieser Winterspiele gekrönt. Die 35-jährige Italienerin gewann fünf Tage nach ihrem überraschenden Triumph über 3.000 m auch über 5.000 m die Goldmedaille.
In einem packenden Rennen kam Weltmeisterin Lollobrigida nach 6:46,17 Minuten ins Ziel und war damit zehn Hundertstelsekunden schneller als die Niederländerin Merel Conijn. Dritte wurde Ragne Wiklund aus Norwegen.
Für Lollobrigida setzt sich das Olympia-Märchen bei den Heim-Spielen fort. Am vergangenen Samstag hatte die Großnichte der weltberühmten Filmdiva Gina Lollobrigida an ihrem 35. Geburtstag für das erste italienische Gold überhaupt gesorgt. Ihren Triumph feierte sie zusammen mit ihrem Sohn Tommaso, der im Mai 2023 geboren wurde. Ihm widmete Lollobrigida auch ihren ersten Olympiasieg.
