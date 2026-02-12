Schah-Sohn ist bereit, „für Revolution zu sterben“

Pahlavi will „Vermittler des Übergangs“ sein

Pahlavi präsentiert sich als politischer Übergangsakteur. Er kündigt an, den Widerstand nicht nur aus dem Exil zu organisieren, sondern ihn auch aus dem Iran führen zu wollen – selbst wenn ihn das sein Leben kosten würde. Seine Rolle sieht er nicht als künftiger Machthaber, sondern als „Vermittler des Übergangs“. Über die Staatsform solle später das iranische Volk entscheiden, in freien Wahlen und einem Referendum.