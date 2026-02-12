„Ein Marathon ist zu fast 80 Prozent mental“

Österreich trifft auf Israel, Irland und Kosovo!
Das Nations-League-Los
Er ist der neue Star der österreichischen Laufszene – obwohl er sich selbst als Hobbyläufer bezeichnet. Im Vorjahr durchbrach Aaron Gruen als erstes heimisches Ass im Marathon die 2:10-Stunden-Marke. Aktuell bereitet er sich auf den Vienna City Marathon vor, für Olympia will er sogar mit dem Studium pausieren.
„Damals war ich richtig schlecht im Sport“, sagt niemand geringerer als Österreichs bester Marathonläufer. Wenn Aaron Gruen über seine Anfänge als Athlet spricht, sollte das jedem Hobbysportler Mut machen. Das Laufen wählte er mit rund 13 Jahren nur, weil er irgendetwas machen wollte. „Und beim Laufen dachte ich mir, das werde ich vielleicht irgendwie hinbekommen.“ Retrospektiv betrachtet eine grandiose Untertreibung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.