Rekordler Gruen

„Ein Marathon ist zu fast 80 Prozent mental“

Sport-Mix
12.02.2026 18:30
Marathon-Ass Aaron Gruen.
Marathon-Ass Aaron Gruen.
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Er ist der neue Star der österreichischen Laufszene – obwohl er sich selbst als Hobbyläufer bezeichnet. Im Vorjahr durchbrach Aaron Gruen als erstes heimisches Ass im Marathon die 2:10-Stunden-Marke. Aktuell bereitet er sich auf den Vienna City Marathon vor, für Olympia will er sogar mit dem Studium pausieren.



„Damals war ich richtig schlecht im Sport“, sagt niemand geringerer als Österreichs bester Marathonläufer. Wenn Aaron Gruen über seine Anfänge als Athlet spricht, sollte das jedem Hobbysportler Mut machen. Das Laufen wählte er mit rund 13 Jahren nur, weil er irgendetwas machen wollte. „Und beim Laufen dachte ich mir, das werde ich vielleicht irgendwie hinbekommen.“ Retrospektiv betrachtet eine grandiose Untertreibung.

Sport-Mix
12.02.2026 18:30
