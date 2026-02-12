„Ein Marathon ist zu fast 80 Prozent mental“

„Damals war ich richtig schlecht im Sport“, sagt niemand geringerer als Österreichs bester Marathonläufer. Wenn Aaron Gruen über seine Anfänge als Athlet spricht, sollte das jedem Hobbysportler Mut machen. Das Laufen wählte er mit rund 13 Jahren nur, weil er irgendetwas machen wollte. „Und beim Laufen dachte ich mir, das werde ich vielleicht irgendwie hinbekommen.“ Retrospektiv betrachtet eine grandiose Untertreibung.