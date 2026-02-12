Vorteilswelt
Nachwuchstalent

Statt Kindergeburtstag mit Vollgas auf Titeljagd

Motorsport
12.02.2026 15:00
Anna Makolm unterwegs für das Team von Formel-1-Star Fernando Alonso.
Anna Makolm unterwegs für das Team von Formel-1-Star Fernando Alonso.(Bild: Dominic Makolm)
Porträt von Ann Sophie Walten
Von Ann Sophie Walten

Auf Anna Makolms erstem Kart klebten noch Katzensticker, als sie mit nur drei Jahren auf dem Firmengelände ihrer Familie ihre ersten Runden drehte. Sechs Jahre später wird die Neunjährige nun im Nachwuchsprogramm der Formel-1 Gas geben. Inspiration holt sie sich dabei von ihrem großen Vorbild Max Verstappen.

0 Kommentare

Während andere Kinder am Wochenende ihre Zeit auf dem Spielplatz verbringen, tritt Anna mit ihren zarten neun Jahren bereits ins Gaspedal. Duelliert sich dabei regelmäßig mit den Söhnen von Gerhard Berger, Toto und Susie Wolff und Mika Häkkinen.

Motorsport
12.02.2026 15:00
