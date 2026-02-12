Statt Kindergeburtstag mit Vollgas auf Titeljagd

Gold und Bronze für ÖSV-Duo Hämmerle und Dusek!
Im Snowboard-Cross
Auf Anna Makolms erstem Kart klebten noch Katzensticker, als sie mit nur drei Jahren auf dem Firmengelände ihrer Familie ihre ersten Runden drehte. Sechs Jahre später wird die Neunjährige nun im Nachwuchsprogramm der Formel-1 Gas geben. Inspiration holt sie sich dabei von ihrem großen Vorbild Max Verstappen.
Während andere Kinder am Wochenende ihre Zeit auf dem Spielplatz verbringen, tritt Anna mit ihren zarten neun Jahren bereits ins Gaspedal. Duelliert sich dabei regelmäßig mit den Söhnen von Gerhard Berger, Toto und Susie Wolff und Mika Häkkinen.
