Warum Verliebte auf KI-Verse verzichten sollten
Es liegt nicht am Text
Der Valentinstag rückt näher und damit die Gelegenheit, seinen Gefühlen für einen besonderen Menschen in Worten Ausdruck zu verleihen. In Zeiten generativer Künstliche Intelligenz mag es naheliegen, diese Aufgabe ChatGPT und Co zu überlassen. Doch es gibt einen triftigen Grund, warum Sie Ihren Liebesbrief besser selbst schreiben sollten.
Ein kurzer Befehl genügt, und schon spuckt der KI-Chatbot binnen Sekundenbruchteilen ein romantisches Gedicht oder einen Liebesbrief aus. Bevor Sie diese Nachricht jedoch kopieren und an einen geliebten Menschen verschicken, sollten Sie allerdings bedenken, wie sich das auf Ihr eigenes Wohlbefinden auswirken könnte.
