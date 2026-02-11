Prozessbeginn: Jetzt geht‘s für Wöginger um alles

Auf diesen Tag haben sich viele intensiv vorbereitet: ÖVP-Klubobmann August Wöginger steht ab heute in Linz vor Gericht. Der Oberösterreicher muss sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Er soll 2017 beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben, damit ein ÖVP-Bürgermeister den Posten als Leiter des Finanzamtes Braunau erhält.