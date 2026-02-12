Polizei zog in einem Jahr 267 Raser-Autos ein

600 waren mehr als 70 km/h zu schnell unterwegs

397 Menschen kamen im vergangenen Jahr im Verkehr um, 25 Prozent davon wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“. Wenn man sich die Messungen ansieht, wird klar, warum. 22 Millionen Autofahrer wurden „geblitzt“, 4900 Pkw waren dabei mehr als 50 km/h schneller als erlaubt, 1800 davon sogar mehr als 60 km/ und 600 davon rasten mehr als 70 km/h über dem erlaubten Tempolimit.