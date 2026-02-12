Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starker Anstieg

Polizei zog in einem Jahr 267 Raser-Autos ein

Österreich
12.02.2026 18:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

22 Millionen „Blitzermessungen“ im vergangenen Jahr ergaben: Im „Land der Raser“ wird recht gern schnell gefahren. Pro Monat werden 22 Autos abgenommen. Nur wenige davon werden aber auch tatsächlich versteigert. Verkehrsexperten fordern nun einheitliche Strafenkataloge und klarere Regelungen im Beschlagnahmungsfall.

0 Kommentare

Mit 155 km/h bretterten zwei junge Männer im April des vergangenen Jahres in einem illegalen Straßenrennen über die Bregenzerwaldstraße (Vorarlberg). Dem Lenker eines Rettungswagens gelang es gerade noch, auszuweichen, dann krachte einer der Raser in eine Kapelle. Er überlebte – und muss sich nun vor Gericht verantworten. Nur einer der Fälle, in denen zu hohe Geschwindigkeit (beinahe) zur Katastrophe führte. 

(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl)

22 Millionen Messungen an 243 Standorten
Dass so mancher Tempolimits eher als Empfehlung und nicht unbedingt als Vorschrift anerkennt, ist kein Geheimnis. Doch wie viele von uns rasen wirklich? Seit 1994 misst das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) an 243 Standorten mit Radargeräten die Verkehrssünder. Wohlgemerkt für Analysen – und nicht, um zu strafen.

Zitat Icon

Anders als in Deutschland gibt es in Österreich immer noch keinen bundesweit einheitlichen Bußgeldkatalog mit fixen Strafen für bestimmte Verkehrsdelikte.

Klaus Robatsch, KFV-Verkehrssicherheit

Bild: KFV/APA Fotoservice/Schedl

Geltende Regelung
Vorläufig beschlagnahmt

Seit 1. März 2024 können Fahrzeuge bei einer Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 80 km/h im Ortsgebiet bzw. mehr als 90 km/h im Freiland vorläufig beschlagnahmt werden. Bei Wiederholungstätern ist eine vorläufige Beschlagnahmung bereits ab 60 km/h Überschreitung im Ortsgebiet bzw. 70 km/h im Freiland möglich. 

600 waren mehr als 70 km/h zu schnell unterwegs
397 Menschen kamen im vergangenen Jahr im Verkehr um, 25 Prozent davon wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“. Wenn man sich die Messungen ansieht, wird klar, warum. 22 Millionen Autofahrer wurden „geblitzt“, 4900 Pkw waren dabei mehr als 50 km/h schneller als erlaubt, 1800 davon sogar mehr als 60 km/ und 600 davon rasten mehr als 70 km/h über dem erlaubten Tempolimit.

Zu wenige beschlagnahmte Autos werden auch tatsächlich versteigert.
Zu wenige beschlagnahmte Autos werden auch tatsächlich versteigert.(Bild: © Harald Dostal / 2024, Krone KREATIV)

267 Autos von Polizei beschlagnahmt
60 km/h zu viel ist übrigens jene Schwelle, ab der Wiederholungstätern im Ortsgebiet (auf Freilandstraßen ab 70 km/h zu schnell) seit 1. März 2024 der Wagen abgenommen und vorläufig beschlagnahmt werden kann (bei Ersttätern gilt die Schwelle erst ab 80 km/h bzw. 90 km/h). Wurden 2024 (ab 1. März) noch 171 Autos „eingezogen“, waren es 2025 im ganzen Land schon 267 – ein Schnitt von 22 pro Monat.

Als „Bundesland der Raser“ liegt Niederösterreich mit 109 Beschlagnahmungen einsam an der Spitze, weit abgeschlagen folgen Tirol (69), Wien (68) und Oberösterreich (44). Das kleine Vorarlberg beschlagnahmte bisher gesamt auch schon 43 Autos.

Lesen Sie auch:
Auch Zivilstreifen versuchten vergeblich, den Bleifuß aufzuhalten (Symbolbild).
Autos beschädigt
Polizei stoppte Raser erst nach 160 Kilometern!
10.02.2026
Tiefe Trauer
Raser riss Simone (25) beim Überholen aus Leben
11.02.2026
Bedingte Haftstrafen
Raser-Duo lieferte sich illegales Straßenrennen
12.02.2026

Forderung nach einheitlichen Strafen
Beim KFV fordert man einen bundesweit einheitlichen Strafenkatalog und das politisch längst beschlossene zentrale Verwaltungsstrafregister. Geschwindigkeitsdelikte sollen ins Vormerksystem übernommen, praktikablere Lösungen beim Umgang mit beschlagnahmten Dienst- oder Leasingfahrzeugen entwickelt werden. Nur eine äußerst geringe Zahl der Raser-Autos werde auch tatsächlich versteigert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
12.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.450 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.247 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
160.749 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
903 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
734 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Über tausend Züge
Güterverkehr: Hundert Tage Koralm und ein Prototyp
Starker Anstieg
Polizei zog in einem Jahr 267 Raser-Autos ein
Krone Plus Logo
„Krone“ kennt Angebote
177 Schutzwohnplätze stehen für Gewaltopfer bereit
Krone Plus Logo
„Krone“ kennt Details
Gefesselt: So lief der Banküberfall in Graz ab!
Bahnsperre in Wien
Öffi-Chefin rät: „Fahren Sie nicht zu Stoßzeiten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf