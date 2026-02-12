Sturm-Legende: „Muss nicht immer wen entlassen“

Seit Kurzem hat Klublegende Jakob Jantscher den SK Sturm verlassen – zuletzt war der frühere schwarz-weiße Topscorer ein halbes Jahr lang als Co-Trainer in der zweiten Mannschaft aktiv. Was der Grazer zum heurigen Meisterrennen sagt, wie er seinen Klub aufgestellt sieht, wo er Probleme ortet, erzählte er der „Krone“.