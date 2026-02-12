Nach vier NFL-Jahren unterschreibt er in Wien

Die Europa-Franchise der Vienna Vikings hat einen prominenten Namen auf dem Roster für die kommende Saison. Tight End Bernhard Seikovits kehrt nach vier Jahren bei den Arizona Cardinals zurück in seine Heimat Wien. Und liebäugelt dabei auch mit den Olympischen Spielen 2028.
„Abnehmen ist mir eigentlich immer leichter gefallen als Zunehmen oder das Gewicht halten“, schmunzelt Footballer Bernhard Seikovits. Beneidenswert, werden sich da viele denken . . .
Im Moment muss der 28-Jährige das aber gar nicht tun. Mit seinen etwa 118 Kilogramm stellt er sich ab sofort in den Dienst der Vienna Vikings Franchise in der American Football League of Europe (AFLE), unterschrieb gestern vorerst für ein Jahr bei den Wikingern.
„Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich kenne die Vikings schon so lange, dass ich genau gewusst habe, dass das hier eine super Option für mich ist“, spielte er bereits vor seinem Wechsel in die USA für die Vikings. 2021 schaffte er dann über das International Player Pathway Programm der National Football League NFL den Sprung über den großen Teich in die Milliarden-Liga. Bei den Arizona Cardinals verbrachte er die Zeit bis zum Vertragsende im April 2025 allerdings im Practice Squad, kam trotz beinharten und aufopferungsvollen Trainings nur in der Pre-Season zum Einsatz. Doch auch diese Spiele sowie das ständige Training mit der Weltspitze des American Football kann „Seiko“ niemand nehmen und machten ihn zu einem stärkeren Spieler.
„Bernhard ist ein Held“
„Es ist ein anderer Bernhard, der zu uns zurück kommt, als der Bernhard, der uns damals verlassen hat“, weiß auch Vikings-Headcoach Chris Calaycay. Der sich über den prominenten Rückkehrer freut: „Ich bin froh, dass es geklappt hat und wir ihn im Team haben.“ Dabei geht es dem Coach nicht nur um den aktuellen Kader, sondern auch um die Zukunft des violetten Footballs in Simmering: „Bernhard kann ein Vorbild sein für unseren Nachwuchs. Er ist ein Held, einer, der es von hier aus geschafft hat bis in die NFL und jetzt wieder zurück ist und greifbar ist für die Kids hier bei uns.“
Für Seikovits ist es nicht nur sportlich eine Rückkehr zu den Wurzeln. Mit seiner Frau Lena und Hund Bruno lebt er in Favoriten, „wo ich auch aufgewachsen bin“.
Neben einer erfolgreichen europäischen Saison mit den Vikings liebäugelt Bernhard auch mit dem Flag-Football: „Ein Thema, das mich absolut interessiert. Vor allem wegen Olympia.“ Dass er dafür wohl abnehmen müsste, stört ihn nicht . . .
