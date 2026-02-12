Nach vier NFL-Jahren unterschreibt er in Wien

„Bernhard ist ein Held“

„Es ist ein anderer Bernhard, der zu uns zurück kommt, als der Bernhard, der uns damals verlassen hat“, weiß auch Vikings-Headcoach Chris Calaycay. Der sich über den prominenten Rückkehrer freut: „Ich bin froh, dass es geklappt hat und wir ihn im Team haben.“ Dabei geht es dem Coach nicht nur um den aktuellen Kader, sondern auch um die Zukunft des violetten Footballs in Simmering: „Bernhard kann ein Vorbild sein für unseren Nachwuchs. Er ist ein Held, einer, der es von hier aus geschafft hat bis in die NFL und jetzt wieder zurück ist und greifbar ist für die Kids hier bei uns.“