Wie Österreich zum drittgrößten Soja-Land wurde

Der Morgen liegt noch kühl über den Feldern, als die ersten Sonnenstrahlen die Reihen niedriger, sattgrüner Pflanzen zum Leuchten bringen. Zwischen den Blättern hängen unscheinbare Hülsen – doch genau sie tragen derzeit eine der erstaunlichsten Erfolgsgeschichten der heimischen Landwirtschaft in sich. Die Sojabohne, lange Zeit unterschätzt, hat Österreich im Jahr 2025 auf den dritten Platz der größten Produzenten in der Europäischen Union katapultiert. 272.000 Tonnen Ernte, gewachsen auf rund 86.000 Hektar – Zahlen, die nach Aufbruch klingen.

Österreich steht plötzlich hinter Italien und Frankreich auf dem Podest der EU-Sojaproduktion. Für Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig ist das mehr als Statistik. „Österreich zählt mittlerweile zu den größten Sojaproduzenten in der EU. Das zeigt: Die Maßnahmen der Österreichischen Eiweißstrategie wirken“, sagt er und spricht von Versorgungssicherheit und regionaler Wertschöpfung, die hier Wurzeln schlagen.