Schock in Kitzbühel: Mutter und Kind tot in Haus

Böse Erinnerungen an Leoben

Erinnerungen an eine Bluttat im steierischen Leoben Ende Jänner werden wach. Die tatverdächtige Mutter, die sich in U-Haft befindet, gab zu, ihren elfjährigen Sohn mit einem Messer getötet zu haben. Ein psychiatrisches Gutachten soll nun klären, ob die Frau bei der Tat zurechnungsfähig war.