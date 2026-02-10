Schock in Kitzbühel: Mutter und Kind tot in Haus

Schrecklicher Fund in Kitzbühel: In der weltbekannten Tiroler Gamsstadt wurden am Dienstag in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt. Laut ersten Informationen handelt es sich um eine Mutter und ihren erst fünfjährigen Sohn. Das Landeskriminalamt Tirol ist vor Ort und ermittelt.
Gefunden wurden die zwei Leichen gegen 13.45 Uhr in einer Wohnung in einem mehrstöckigen Wohnhaus im nördlichen Teil von Kitzbühel. Einsatzkräfte wurden alarmiert und waren rasch vor Ort.
Wie der „Krone“ inzwischen bestätigt wurde, handelt es sich bei den Toten um eine 48-jährige österreichische Staatsbürgerin und ihren erst fünfjährigen Sohn.
Auch das Landeskriminalamt Tirol ist in Kitzbühel eingetroffen und hat die Ermittlungen übernommen. Aktuell wird von Mord und anschließendem Suizid ausgegangen. Eine Obduktion der Leiche des Kindes wurde angeordnet.
Die Ermittlungen stünden aber noch am Anfang, hielt sich die Polizei auf „Krone“-Nachfrage großteils bedeckt. Die Erhebungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Böse Erinnerungen an Leoben
Erinnerungen an eine Bluttat im steierischen Leoben Ende Jänner werden wach. Die tatverdächtige Mutter, die sich in U-Haft befindet, gab zu, ihren elfjährigen Sohn mit einem Messer getötet zu haben. Ein psychiatrisches Gutachten soll nun klären, ob die Frau bei der Tat zurechnungsfähig war.
