Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen

Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan eingestellt werden. Die ICE-Beamten führten ihre Razzien vermummt und bewaffnet unter Einsatz massiver Gewalt aus.
Im Rahmen der „Operation Surge“ hatte Trump rund 3000 bewaffnete ICE-Beamte in den demokratisch regierten Staat entsandt. Bereits in der Vorwoche hatte Homan den Abzug von 700 Beamten angekündigt. Nun ergänzte er, dass die restlichen in der nächsten Woche folgen wolle.
„Angesichts der Erfolge“ habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, erklärte Homan auf einer Pressekonferenz.
Razzien mit massiver Gewalt
Die Razzien waren auf entschiedenen Widerstand des demokratischen Gouverneurs Tim Walz und weiterer Führungspersönlichkeiten des Staates gestoßen.
In der Metropole Minneapolis waren tausende Menschen für Protestkundgebungen auf die Straßen gegangen. Bei Protesten gegen die Einsätze wurden in der Metropole zwei US-Bürger getötet.
