Zwei Tote bei Razzien

Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen

Außenpolitik
12.02.2026 16:55
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu finden.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Von krone.at

Die umstrittenen Razzien von Bundesbehörden gegen Migranten im US-Bundesstaat Minnesota sollen nach den Worten des Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan eingestellt werden. Die ICE-Beamten führten ihre Razzien vermummt und bewaffnet unter Einsatz massiver Gewalt aus.

Im Rahmen der „Operation Surge“ hatte Trump rund 3000 bewaffnete ICE-Beamte in den demokratisch regierten Staat entsandt. Bereits in der Vorwoche hatte Homan den Abzug von 700 Beamten angekündigt. Nun ergänzte er, dass die restlichen in der nächsten Woche folgen wolle.

„Angesichts der Erfolge“ habe US-Präsident Donald Trump seinem Vorschlag zugestimmt, die Einsätze zu beenden, erklärte Homan auf einer Pressekonferenz.

Der 37-Jährige Krankenpfleger Alex Pretti war am vergangenen Wochenende am Rande einer ...
Der 37-Jährige Krankenpfleger Alex Pretti war am vergangenen Wochenende am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis erschossen worden. Zuvor war am 7. Jänner die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen worden.(Bild: AFP/SAMUEL CORUM)

Razzien mit massiver Gewalt
Die Razzien waren auf entschiedenen Widerstand des demokratischen Gouverneurs Tim Walz und weiterer Führungspersönlichkeiten des Staates gestoßen.

Lesen Sie auch:
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
17.01.2026
Tod von Renee Good
Trump räumt möglichen Fehler der Behörde ICE ein
20.01.2026

In der Metropole Minneapolis waren tausende Menschen für Protestkundgebungen auf die Straßen gegangen. Bei Protesten gegen die Einsätze wurden in der Metropole zwei US-Bürger getötet.

Außenpolitik
12.02.2026 16:55
