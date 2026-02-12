Wenn erwachsene Kinder mit ihren Eltern brechen

„Meine Mama ist eine manipulative, toxische Frau“, sagt Alma (46) gleich zu Anfang des Interviews mit Krone+. Sie erzählt von schwierigen Jahren, in denen sie ihre Mutter als „tickende Zeitbombe“ wahrgenommen hat. Als Kind habe sie um Liebe buhlen müssen, als Jugendliche sei sie beleidigt, beschimpft und vor ihren Freunden geohrfeigt worden, so Alma: „Bei mir hat sich immer mehr angestaut, bis ich einen Schlussstrich gezogen habe.“