Güterverkehr: Hundert Tage Koralm und ein Prototyp

Von der Straße auf die Schienen: Unter diesem Motto präsentieren die ÖBB Rail Cargo und der Kärntner Zementprofi Alpacem eine Bilanz nach gut 100 Tagen Koralmbahn. Durch den Ausbau des Schienennetzes hat der Güterverkehr auf der Strecke 30 Prozent Kapazität gewonnen.