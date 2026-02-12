Vorteilswelt
Über tausend Züge

Güterverkehr: Hundert Tage Koralm und ein Prototyp

Kärnten
12.02.2026 18:00
Über eintausend Güterzüge sind mittlerweile durch den Koralm-Tunnel gefahren.
Über eintausend Güterzüge sind mittlerweile durch den Koralm-Tunnel gefahren.
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Über 1000 Güterzüge nutzten bisher den neuen Koralmtunnel. Für den Wietersdorfer Zement-Konzern Alpacem wurde von der ÖBB Rail Cargo ein eigener Prototyp entwickelt, der neue Chancen eröffnet.

0 Kommentare

Von der Straße auf die Schienen: Unter diesem Motto präsentieren die ÖBB Rail Cargo und der Kärntner Zementprofi Alpacem eine Bilanz nach gut 100 Tagen Koralmbahn. Durch den Ausbau des Schienennetzes hat der Güterverkehr auf der Strecke 30 Prozent Kapazität gewonnen.

Mehr Krone+ Artikel

Kärnten
12.02.2026 18:00
