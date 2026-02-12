„Arbeitstreffen“: Taliban erneut in Wien empfangen

Erneut sind Vertreter der radikal-islamischen Taliban-Regierung in Afghanistan im Innenministerium in Wien empfangen worden. Im Rahmen des „Arbeitstreffens“ ging es um die weitere Vorgehensweise bei Abschiebungen von afghanischen Staatsbürgern.
Bereits im September hatte ein Besuch einer afghanischen Delegation aus dem von radikalen Islamisten regierten Kabul für Aufsehen gesorgt. Auch damals ging es darum, den heimischen Asylbehörden Amtshilfe für Abschiebungen nach Kabul zu leisten.
Der nun erfolgte neuerliche Besuch einer afghanischen Delegation sei ein weiteres „notwendiges Arbeitstreffen“ gewesen. Das Ziel dieser Gespräche „war und ist auch in Zukunft klar: Verurteilte afghanische Straftäter weiter in ihr Heimatland abschieben“, hieß es in einem Statement aus dem Innenressort.
Abschiebung von Verurteilten soll „Regelfall“ werden
Österreich hatte 2025 nach langer Zeit wieder Abschiebungen nach Afghanistan durchgeführt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will dem Vernehmen nach die Rückführung von verurteilten afghanischen Straftätern in ihr Heimatland zum „Regelfall“ machen.
