So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern

Stille herrscht im Schwurgerichtssaal, als Adelheid Kastner das Wort ergreift. Die bekannte Gerichtspsychiaterin spricht ruhig, fast nüchtern – und doch entfaltet sich mit jedem Satz ein Bild, das schwer zu ertragen ist. Es ist die Geschichte eines Kindes, das über Monate hinweg misshandelt wird und letztlich in einer Schublade verhungert und verdurstet. Und es ist der Werdegang zweier Eltern, die in jeder Stunde wissen, was sie tun.