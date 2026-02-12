Alle Promis, Royals und Traumroben im Liveticker

Promis, Royals, Politiker und Traumroben: Erleben Sie mit krone.at den Wiener Opernball 2026 hautnah – alle Highlights, Ankünfte und Auftritte im Liveticker.
Endlich wieder royaler Glamour in Wien! Lady Eliza und Lady Amelia Spencer verzaubern den Opernball 2026, Hollywood-Star Sharon Stone kommt als Stargast von „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer. Die „Nanny“-Ikone Fran Drescher begleitet Jacqueline Lugner in der berühmten Lugner-Loge, Al Bano sorgt für italienisches Flair.
Politisch prominent: Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer sowie Ball-Premieren von Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.
Erleben Sie die Nacht der Nächte hautnah! Hier geht‘s zum Liveticker:
Luxus auf dem Parkett: Was die Ballnacht 2026 kostete
Wer dieses Jahr in einer der begehrten Ranglogen thronen wollte, musste tief in die Tasche greifen: Stolze 26.000 Euro wurden für das exklusive Logen-Erlebnis fällig – ein neuer Spitzenwert. Doch auch ohne Loge ist der Abend ein kostspieliges Vergnügen. Ein Paar der legendären Opernball-Sacherwürstel schlägt 2026 mit 18 Euro zu Buche, während ein Glas Champagner ab 39 Euro prickelte. Selbst für ein kleines Mineralwasser (0,33l) zahlen die Gäste 9,90 Euro. Ein Trostpflaster für das Budget: In jedem Gastro-Preis war ein 10-prozentiger Solidaritätsbeitrag für die Initiative „Österreich hilft Österreich“ enthalten.
