Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Opernball 2026

Alle Promis, Royals und Traumroben im Liveticker

Adabei Österreich
12.02.2026 17:40
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Porträt von Daniela Altenweisl
Porträt von Emily Patek
Von Norman Schenz , Pamela Fidler-Stolz , Daniela Altenweisl und Emily Patek

Promis, Royals, Politiker und Traumroben: Erleben Sie mit krone.at den Wiener Opernball 2026 hautnah – alle Highlights, Ankünfte und Auftritte im Liveticker.

0 Kommentare

Endlich wieder royaler Glamour in Wien! Lady Eliza und Lady Amelia Spencer verzaubern den Opernball 2026, Hollywood-Star Sharon Stone kommt als Stargast von „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer.  Die „Nanny“-Ikone Fran Drescher begleitet Jacqueline Lugner in der berühmten Lugner-Loge, Al Bano sorgt für italienisches Flair. 

Politisch prominent: Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer sowie Ball-Premieren von Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Mehr Glamour geht nicht: Hollywoodstars, Royals und hohe Politik geben sich beim Wiener ...
Mehr Glamour geht nicht: Hollywoodstars, Royals und hohe Politik geben sich beim Wiener Opernball die Klinke in die Hand – wir berichten live.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / PA / Doug Peters, Luiza Lamtiugina Wien / Österreich, APA-Images / Andreas Tischler, APA-Images / REUTERS / REINHARD KRAUSE)

Erleben Sie die Nacht der Nächte hautnah! Hier geht‘s zum Liveticker:

​Luxus auf dem Parkett: Was die Ballnacht 2026 kostete
Wer dieses Jahr in einer der begehrten Ranglogen thronen wollte, musste tief in die Tasche greifen: Stolze 26.000 Euro wurden für das exklusive Logen-Erlebnis fällig – ein neuer Spitzenwert. Doch auch ohne Loge ist der Abend ein kostspieliges Vergnügen. Ein Paar der legendären Opernball-Sacherwürstel schlägt 2026 mit 18 Euro zu Buche, während ein Glas Champagner ab 39 Euro prickelte. Selbst für ein kleines Mineralwasser (0,33l) zahlen die Gäste 9,90 Euro. Ein Trostpflaster für das Budget: In jedem Gastro-Preis war ein 10-prozentiger Solidaritätsbeitrag für die Initiative „Österreich hilft Österreich“ enthalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
12.02.2026 17:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Sharon StoneFran DrescherAlexander Van der BellenDoris Schmidauer
WienHollywood
HighlightRoyals
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.450 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.247 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
160.749 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
903 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
734 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Adabei Österreich
Wiener Opernball 2026
Alle Promis, Royals und Traumroben im Liveticker
Wo sie wirklich war
Sharon Stone schwänzte eigenes Dinner im Imperial
Live auf krone.at
Stars, royales Flair und Glamour beim Opernball
Opernball-Vorfreude
Über nervöse Eltern und potenzielle Neu-Lugners
Krone Plus Logo
Tracht, Uhr, Dekolleté
Opernball: So streng sind die Kleidervorschriften
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf