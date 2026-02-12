Iranerin spricht über den Kampf gegen das Regime

Der Iran ist seit Dezember vergangenen Jahres im permanenten Ausnahmezustand. Ein Land, das im eigenen Schatten versinkt. Die Menschen verarmen, das Regime schießt. Auf den Straßen liegen Tote, ganze Städte werden abgeriegelt, als wären sie feindliches Terrain. Ein Staat, dem das Leben seiner Bürger nichts mehr bedeutet.