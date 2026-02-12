Rekord bei neuen Firmen, aber auch bei Pleiten

Die Beweggründe für Neugründung

Gleich geblieben im Vergleich zu den Vorjahren sind auch die Beweggründe für die Gründung einer Firma: Eine flexiblere Zeit- und Lebensgestaltung sowie der Wunsch, der eigene Chef bzw. die eigene Chefin zu sein, stehen dabei ganz oben. Im Durchschnitt waren die 52,2 Prozent männlichen und 47,8 Prozent weiblichen Firmenneugründer 36,5 Jahre alt.