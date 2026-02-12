Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwiespältige Bilanz

Rekord bei neuen Firmen, aber auch bei Pleiten

Tirol
12.02.2026 17:00
Zwar wurden im Vorjahr 3285 Firmen gegründet, gleichzeitig schlitterten aber 519 in die Pleite.
Zwar wurden im Vorjahr 3285 Firmen gegründet, gleichzeitig schlitterten aber 519 in die Pleite.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Freud und Leid liegen oft dicht beieinander: Während die Tiroler Wirtschaftskammer über die zahlreichen Neugründungen jubelt, wird diese Stimmung von der Insolvenzstatistik leider getrübt.

0 Kommentare

Einen neuen Höchststand erreichte Tirol in Sachen Firmenneugründungen. Was eigentlich für eine Jubelstimmung sorgen sollte, wird durch eine andere Statistik leider gleich wieder getrübt. Doch dazu etwas später mehr.

Exakt 3285 Neugründungen zählte die Wirtschaftskammer hierzulande im Vorjahr. Zum Vergleich: 2024 wurden 2980 und 2023 wurden 3114 Unternehmen gegründet. Wie jedes Jahr verzeichnete die Sparte Gewerbe und Handwerk den größten Anteil (38,2%) an Neugründungen, dahinter folgen der Handel (25,1%) und die Sparte Information/Consulting (19,9%).

4400
DIREKTE ARBEITSPLÄTZE
... schaffen die Neugründungen am Tiroler Arbeitsmarkt.

Die Beweggründe für Neugründung
Gleich geblieben im Vergleich zu den Vorjahren sind auch die Beweggründe für die Gründung einer Firma: Eine flexiblere Zeit- und Lebensgestaltung sowie der Wunsch, der eigene Chef bzw. die eigene Chefin zu sein, stehen dabei ganz oben. Im Durchschnitt waren die 52,2 Prozent männlichen und 47,8 Prozent weiblichen Firmenneugründer 36,5 Jahre alt.

Am Tiroler Arbeitsmarkt schaffen die Neugründungen rund 4400 direkte Arbeitsplätze, rechnet die WK weiter vor. Abschließend wird betont, dass „zwei Drittel der Neugründungen auch nach fünf Jahren noch erfolgreich am Markt sind“.

Tirol mit Plus von 44,6% bei Pleiten
Apropos erfolgreich am Markt: Hier kommt die zu Beginn genannte Statistik ins Spiel, die die Jubelstimmung über die Neugründungen trübt. Österreichweit wurden im Vorjahr 7392 Firmeninsolvenzen gezählt. Das entspricht einem Anstieg von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ebenfalls einem neuen Höchststand, wie die CRIF GmbH mitteilt.

In absoluten Zahlen betrachtet verzeichnete Wien mit 2741 die meisten Pleiten. Tirol reiht sich im Bundesländer-Ranking mit 519 auf den 5. Platz.

Lesen Sie auch:
Das „Take Five“ gilt als Institution im Kitzbüheler Nachtleben (Symbolbild).
Betreiber insolvent
Ausgetanzt? Bekannte Diskothek in Kitzbühel pleite
02.02.2026
Betreiber insolvent
Traditionshotel: Pleite-Schock mitten in Saison!
13.01.2026
Lage bleibt gespannt
Tausende Insolvenzen: 3. Rekordpleitejahr in Folge
12.01.2026

Negativer Spitzenreiter ist Tirol unterdessen, wenn man sich die prozentuale Entwicklung ansieht. Die 519 Firmenpleiten bedeuten nämlich einen Anstieg um satte 44,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2024.

Einen ähnlich starken Anstieg gab es nur in Salzburg mit plus 35 Prozent. Hauptbetroffene Branchen bei den Pleiten im Vorjahr waren der Handel (1388), gefolgt vom Bau (1136) und dem Gastgewerbe (937).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.445 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.076 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
160.732 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
890 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
732 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf