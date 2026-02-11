Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie

Wie berichtet, wird dem Mann vorgeworfen, während der Fahrt zwischen Obertraubling und Passau in Bayern unvermittelt vier Fahrgäste angegriffen zu haben (siehe Video oben). Drei davon kommen wie er selbst aus Syrien. Zunächst soll der damals 20-Jährige mit einer Axt und einem Hammer bewaffnet durch den Zug gegangen sein und zwei Personen mit feindlichem Blick fixiert haben. Einer der beiden, ein 39-jähriger Mann, wählte daraufhin den Notruf. Plötzlich soll der Angreifer ihm mit der Axt auf den Kopf geschlagen haben. Dabei erlitt der 39-Jährige einen Bruch des Stirnbeins und wurde bewusstlos.