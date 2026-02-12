Vorteilswelt
„Krone“ kennt Details

Gefesselt: So lief der Banküberfall in Graz ab!

Steiermark
12.02.2026 18:00
Nach dem Räuber der Bankfiliale in Graz-Andritz wird weiter gefahndet.
Nach dem Räuber der Bankfiliale in Graz-Andritz wird weiter gefahndet.(Bild: Krone KREATIV/LPD Stmk, Stoimaier)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Unter einem Vorwand verschaffte sich ein Bankräuber Zugang zu einer geschlossenen Filiale in Graz. In einen Trolley hatte er Pistole, Klebeband und Werkzeug gepackt. Eine Frau musste ihre Kollegen sogar fesseln! Die „Krone“ kennt die Details.

Einen wahren Albtraum durchlebten Mittwochnachmittag fünf Angestellte einer Bankfiliale in der Stattegger Straße in Graz-Andritz: Gegen 15.45 Uhr – zu diesem Zeitpunkt war das Geschäftslokal bereits geschlossen – klopfte es plötzlich an der Eingangstür. Er habe Probleme beim Geldautomaten, klagte ein Mann, der eine FFP2-Maske, Brille und ein schwarzes Kapperl trug – und dessen Haarpracht auch nur eine Perücke war, wie sich später herausstellte!

Steiermark
12.02.2026 18:00
Graz
Steiermark

