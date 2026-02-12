Gefesselt: So lief der Banküberfall in Graz ab!

Einen wahren Albtraum durchlebten Mittwochnachmittag fünf Angestellte einer Bankfiliale in der Stattegger Straße in Graz-Andritz: Gegen 15.45 Uhr – zu diesem Zeitpunkt war das Geschäftslokal bereits geschlossen – klopfte es plötzlich an der Eingangstür. Er habe Probleme beim Geldautomaten, klagte ein Mann, der eine FFP2-Maske, Brille und ein schwarzes Kapperl trug – und dessen Haarpracht auch nur eine Perücke war, wie sich später herausstellte!