Kindheitstraum erfüllt

Auf der Silber-Party im Hotel galt Alkoholverbot

Olympia
12.02.2026 12:30
Silberjubel bei Johannes Lamparter.
Silberjubel bei Johannes Lamparter.
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Österreichs Kombi-Held Johannes Lamparter stürmte auf der Normalschanze als Zweiter zur ersten Olympia-Medaille. Sein Erfolgshunger ist mit diesem Stockerl noch nicht gestillt. Daher galt bei den Feierlichkeiten: „Ich werde nichts trinken. Ich bin in der Form meines Lebens.“

Nach dem gegen den Norweger Jens Luraas Oftebro knapp verlorenen Zielsprint um Kombi-Olympia-Gold auf der Normalschanze riss Johannes Lamparter die Arme jubelnd in die Höhe.

