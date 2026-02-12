Auf der Silber-Party im Hotel galt Alkoholverbot

„Alkoholprobleme“: Skisprung-Trainer muss gehen
Olympia-Ausschluss
Österreichs Kombi-Held Johannes Lamparter stürmte auf der Normalschanze als Zweiter zur ersten Olympia-Medaille. Sein Erfolgshunger ist mit diesem Stockerl noch nicht gestillt. Daher galt bei den Feierlichkeiten: „Ich werde nichts trinken. Ich bin in der Form meines Lebens.“
Nach dem gegen den Norweger Jens Luraas Oftebro knapp verlorenen Zielsprint um Kombi-Olympia-Gold auf der Normalschanze riss Johannes Lamparter die Arme jubelnd in die Höhe.
