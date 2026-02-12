Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Sanktionen

So gelangen Autos aus Europa nach Russland

Wirtschaft
12.02.2026 15:29
(Bild: AFP/STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz Sanktionen gelangen Zehntausende Fahrzeuge westlicher und asiatischer Hersteller nach Russland. Sie werden aus China exportiert, das sich dabei zur Drehscheibe für diesen „Graumarkt“ entwickelt, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Zulassungsdaten und Insider herausgefunden hat.

0 Kommentare

Ein blühender Handel mit diesen Fahrzeugen – von Toyota bis hin zu deutschen Luxusmodellen – existiert, teilweise über Netzwerke, über die russische Händler sie über chinesische Zwischenhändler bestellen können, wie die Aussagen von Insidern und Daten des russischen Analysehauses Autostat zeigen.

Autos werden als „Gebrauchtwagen“ umdeklariert
Ein zentraler Mechanismus zur Umgehung der Exportverbote ist die Umdeklarierung von Neuwagen und ihr Export als „Gebrauchtwagen“ mit null Kilometern Laufleistung. Über dieses Vorgehen hatte Reuters bereits im vergangenen Jahr berichtet. Durch die Zulassung in China können die Autoproduzenten und Händler ihre Verkaufszahlen nach oben treiben und Subventionen kassieren. Zudem müssen Händler, die Autos ausländischer Marken von China nach Russland exportieren, bei Gebrauchtwagen keine Genehmigung der Hersteller für Verkäufe nach Russland einholen, sagte Zhang Ai Jun, früher Exporteurin bei einem Autohändler in Sichuan. „So ist der Export einfacher.“

Die Mercedes G-Klasse, die in Österreich produziert wird, ist bei reichen Russen sehr beliebt.
Die Mercedes G-Klasse, die in Österreich produziert wird, ist bei reichen Russen sehr beliebt.(Bild: APA/INGRID KORNBERGER)

Mercedes-Modelle sehr beliebt
In Russland werden für diese Autos Preise auf Neuwagen-Niveau gezahlt, wie ein russischer Händler sagte und wie Dokumente, die Reuters einsehen konnte, zeigen. Dmitry Zazulin, Verkaufsleiter des Moskauer Autohauses Panavto-Zapad, sagte, viele Kunden wollten ausschließlich Autos westlicher Marken wie Mercedes fahren. „Wir können sie derzeit jedoch nur über parallele Kanäle einführen.“

Hersteller: Gehen gegen unerlaubte Exporte vor
Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und andere Hersteller teilten mit, Verkäufe nach Russland zu verbieten und gegen unerlaubte Exporte vorzugehen. Verstöße aufzuklären sei aber schwierig. Dies sei „zeitaufwendig und komplex“, teilte Mercedes mit. BMW erklärte, man habe den chinesischen Einzelhandel angewiesen, Exporte nach Russland strikt zu unterbinden. Sollten dennoch Fahrzeuge als Graumarkt-Importe nach Russland gelangen, geschehe dies „außerhalb unseres Einflussbereichs und ausdrücklich gegen unseren Willen“. 

Das deutsche Wirtschaftsministerium in Berlin erklärte, der Zoll gehe Hinweisen auf Sanktionsverstöße regelmäßig nach. Japan verwies ebenfalls auf Exportkontrollen. Das südkoreanische Handelsministerium teilte mit, es gehe gegen indirekte Exporte von Gebrauchtwagen nach Russland vor. Die Sanktionen der EU, der USA, von Südkorea und Japan gegen Russland wegen dessen Angriff auf die Ukraine verbieten in der Regel den Verkauf von Autos über einer bestimmten Preisgrenze, Fahrzeugen mit großem Hubraum sowie Elektroautos und Hybriden nach Russland. Die Autokonzerne sagten zudem zu, ihr Russland-Geschäft einzustellen oder stark einzuschränken.

Lesen Sie auch:
Die EU-Kommission plant derzeit das 20. Sanktionspaket gegen Russland. Tankern mit Öl an Bord ...
Öltanker im Visier
So will die EU die Einnahmen des Kremls reduzieren
06.02.2026
„Gewisse Konsequenzen“
Putin reagiert kühl auf Sanktionen – und zündelt
23.10.2025

Mehr Autos westlicher Marken aus China in Russland
Die Daten von Autostat zeigen, dass sich die Zahl der in China gebauten Fahrzeuge westlicher, japanischer und südkoreanischer Marken in Russland seit 2023 mehr als verdoppelt hat. Sie machen fast die Hälfte der knapp 130.000 Fahrzeuge aus, die dort 2025 von Herstellern aus Ländern mit Sanktionen gegen Russland verkauft wurden. Toyota war im vergangenen Jahr nach chinesischen Marken die meistverkaufte ausländische Marke in Russland. Den Daten zufolge wurden fast 30.000 Toyotas gekauft, fast 24.000 davon wurden in China hergestellt. Der Konzern erklärte, keine Neuwagen nach Russland zu exportieren. Sebastiaan Bennink, Sanktionsexperte der Anwaltskanzlei Bennink Dunin-Wasowicz, sagte, es gebe so viele Möglichkeiten zur Umgehung der Handelsbeschränkungen, dass es „fast unmöglich“ sei, zu verhindern, dass bestimmte Autos in Russland landeten.

Auch deutsche Autos sind begehrt: Von fast 47.000 neu zugelassenen Fahrzeugen der Konzerne BMW, Mercedes und Volkswagen in Russland stammen den Autostat-Daten zufolge mehr als 20.000 aus chinesischer Produktion. Der Rest wurde in Europa gefertigt, gelangte aber laut Analysten und einem Insider wahrscheinlich über China nach Russland. Ein beliebtes Modell bei der russischen Elite ist die Mercedes G-Klasse, die in Österreich gebaut wird und für rund 120.000 Euro verkauft werden kann, wie Felipe Munoz von der Researchfirma Car Industry Analysis sagte. Frachtpapiere, die Reuters einsehen konnte, belegten zudem den Transport von Modellen wie dem Mercedes GLC 300 und dem BMW X1 von China nach Russland. Angesichts des wachsenden Autohandels zwischen Russland und China liege der Schluss nahe, dass viele aus Deutschland nach China importierte Autos letztlich in Russland landeten, sagte Munoz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
12.02.2026 15:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
215.171 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.438 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
164.785 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1270 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
853 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
732 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Wirtschaft
Trotz Sanktionen
So gelangen Autos aus Europa nach Russland
Überraschender Kurs
Wie Österreich zum drittgrößten Soja-Land wurde
11,7 Prozent auf Milch
Chinas Zölle auf EU-Produkte fallen niedriger aus
„Schokoladenkönigin“
Italien trauert um die Nutella-Erfinderin Ferrero
Krone Plus Logo
Wie geht´s weiter?
Neuer BMW-Steyr-Chef: „Autoindustrie unter Druck“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf