So gelangen Autos aus Europa nach Russland

Mehr Autos westlicher Marken aus China in Russland

Die Daten von Autostat zeigen, dass sich die Zahl der in China gebauten Fahrzeuge westlicher, japanischer und südkoreanischer Marken in Russland seit 2023 mehr als verdoppelt hat. Sie machen fast die Hälfte der knapp 130.000 Fahrzeuge aus, die dort 2025 von Herstellern aus Ländern mit Sanktionen gegen Russland verkauft wurden. Toyota war im vergangenen Jahr nach chinesischen Marken die meistverkaufte ausländische Marke in Russland. Den Daten zufolge wurden fast 30.000 Toyotas gekauft, fast 24.000 davon wurden in China hergestellt. Der Konzern erklärte, keine Neuwagen nach Russland zu exportieren. Sebastiaan Bennink, Sanktionsexperte der Anwaltskanzlei Bennink Dunin-Wasowicz, sagte, es gebe so viele Möglichkeiten zur Umgehung der Handelsbeschränkungen, dass es „fast unmöglich“ sei, zu verhindern, dass bestimmte Autos in Russland landeten.