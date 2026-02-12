Eibinger-Miedl kündigt nachhaltige Wende an

Finanzbildung als Schlüsselkompetenz

Im krone.tv-Talk sprach sich die Finanzstaatssekretärin klar für eine stärkere Verankerung der Finanzbildung an Schulen aus. Das neue Fach soll zunächst an HAK und HAS eingeführt werden und rund 50.000 Schülerinnen und Schüler erreichen. Vermittelt werden praxisnahe Inhalte wie Haushaltsplanung, Zinsen, Kreditfinanzierung, Veranlagung und Pensionsvorsorge. „Finanzbildung ist eine Schlüsselkompetenz fürs Leben“, so Eibinger-Miedl. Österreich sei zwar „ein Land der Sparerinnen und Sparer“, doch zu viel Geld liege noch am Sparbuch – hier brauche es mehr Wissen über Wertpapiere. Langfristig wünscht sie sich eine Ausweitung auf weitere Schultypen.