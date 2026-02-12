Zahlen, Daten und Fakten zum 68. Wiener Opernball

Alles Walzer! Der Countdown zum Wiener Opernball läuft. Der „Ball der Bälle“ steht für Glanz, Glamour und große Auftritte. Doch hinter den funkelnden Roben versteckt sich noch etwas anderes: satte Zahlen. Wir haben uns angesehen, was da alles dahintersteckt. Eines ist sicher: Das Geldbörserl sollte gut gefüllt sein für diesen besonderen Abend.