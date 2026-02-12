177 Schutzwohnplätze stehen für Gewaltopfer bereit

Gewalt geht uns alle an. Jedes Jahr kosten die Folgen von Gewalt die öffentliche Hand Millionen Euro. Sie zu verhindern, ist eine Aufgabe, der wir uns alle verschreiben müssen. Und wir müssen Bewusstsein schaffen. Wie sieht es im Land Tirol konkret in Sachen Prävention und Gewaltschutz aus? Die „Krone“ kennt die aktuellsten Zahlen, Daten und Fakten.