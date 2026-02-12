Bei Brand eingeschlossenen Senior aus Haus geholt

Die 27-jährige Sophie M. aus Bad Ischl dürfte mit ihrem mutigen Einschreiten bei einem Brand in Bad Goisern in Oberösterreich einen Bewohner (75) vor schwerwiegenden Verletzungen oder sogar noch Schlimmerem bewahrt haben. Die junge Mutter erzählt, wie sie selbst den gefährlichen Vorfall am Mittwochabend erlebt hat.