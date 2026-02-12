Spionage-Prozess: Neue Enthüllungen um Lederhosen

Über diese Vorgangsweise echauffierte sich der seinerzeitige BVT-Nachrichtendienst-Chef B. über alle Maßen. Eine Mitarbeiterin seines Referats habe die zwei Bilder offenbar an Ott weitergegeben: „Ich habe ihr großes Vertrauen entgegengebracht. Sie hat es missbraucht.“ Bei den Bildern handle es sich „um ganz normale Erinnerungsbilder, wie sie jeder hat“. „Es war davon auszugehen, dass sie ausschließlich der abgebildete Personenkreis hat.“ Dass diese Fotos öffentlich wurden – eine bekannte Journalistin hatte sich seinerzeit bei Jenewein dafür interessiert – sei „ein ganz großes Sicherheitsproblem, weil dass man sich öffentlich nicht zeigt, ist für jeden von uns klar“, meinte P. im Rahmen seiner Zeugenbefragung.