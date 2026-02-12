Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge

Die beiden Mädchen von Schmidt und Rittner sollen Anfang Juni auf die Welt kommen. Ihre älteren Geschwister sind auch noch ziemlich klein: Die Zwillinge Daniel und Emilio wurden im Spätsommer 2023 geboren, Simone und Anastacia im Spätsommer 2024. Jasmin Schmidt hat aus ihrer ersten Ehe drei weitere Kinder, davon war keines ein Zwilling. Sie ist also bald neunfache Mutter. Die Bayerin hat sich laut eigener Aussage immer viele Kinder gewünscht. Er rechne mit noch mehr Arbeit, aber auch mit noch mehr Spaß, sagt der werdende Vater. „Ich habe gar nicht gedacht, dass da eins kommt. Ich dachte sofort, das werden wieder zwei.“