„Eine Familientragödie, die uns alle belastet“

In Kitzbühel herrscht auch einen Tag nach dem Schockfund von zwei Leichen und dem unfassbaren Drama Fassungslosigkeit. Doch warum musste der fünfjährige Sebastian sterben? Diese Frage bleibt. Derweil wurde der traditionelle Faschingsumzug abgesagt. In der Ski-Metropole denkt derzeit niemand ans Feiern.
Es ist ein kühler Mittwochvormittag in Kitzbühel. Graue Wolken hängen über den Dächern der Gamsstadt. Vor den Nobelboutiquen flanieren Touristen. Viele von ihnen scheinen noch nichts zu wissen von dem, was sich am Rande der Stadt abgespielt hat.
