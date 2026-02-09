“For me, the whole construction project was simply insane.”

Last week, the Laura Private Foundation received some bad news: according to rulings by the International Court of Arbitration on January 29, 2026, the Benkos' Austrian asset bunker is to pay a total of around 700 million euros to Mubadala, the Abu Dhabi sovereign wealth fund invested in the Signa Group. This is no easy feat: the Laura Private Foundation is believed to have assets of just under 400 million euros.