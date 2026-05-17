Die letzten Tickets für Pizzera & Jaus gewinnen

Seit 2017 ziehen Paul Pizzera und Otto Jaus durch den deutschsprachigen Raum und füllen dabei die größten Bühnen des Landes. Auch auf der großen Kinoleinwand ist das Kultduo bereits erschienen. Am 2. Juli kommt die kleinste Band Österreichs in den Schlosspark Eisenstadt. Tickets für das Konzert sind bereits restlos ausverkauft, aber die „Krone“ hat noch die letzten Tickets ergattert und verlost diese nun unter allen teilnehmenden Lesern.