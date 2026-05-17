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Schlosspark Eisenstadt

Die letzten Tickets für Pizzera & Jaus gewinnen

Gewinnspiele
17.05.2026 05:00
(Bild: Ingo Pertramer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit 2017 ziehen Paul Pizzera und Otto Jaus durch den deutschsprachigen Raum und füllen dabei die größten Bühnen des Landes. Auch auf der großen Kinoleinwand ist das Kultduo bereits erschienen. Am 2. Juli kommt die kleinste Band Österreichs in den Schlosspark Eisenstadt. Tickets für das Konzert sind bereits restlos ausverkauft, aber die „Krone“ hat noch die letzten Tickets ergattert und verlost diese nun unter allen teilnehmenden Lesern. 

Die kleinste Band Österreichs zieht wieder los, um die größten Plätze, Hallen und Festivals im deutschsprachigen Raum zu beschallen. Zum 3. Mal Live-Act des Jahres und eine halbe Million begeisterte Zuschauer:innen sprechen für ein musikalisches Erlebnis, das sich gwoschen hat. Erleben Sie ehrliche und absolute Live-Musik mit den zwei authentischsten Emotionsdealern des Landes, wenn diese nach Eisenstadt am 2. Juli kommen. Aber nicht nur Pizzera & Jaus werden kommen. 

folkshilfe und Ambros kommen auf Besuch
Ebenfalls wird das Austropop-Trio folkshilfe ihr fünftes Studioalbum „bunt“ vor Ort präsentieren. In dem fünften Studioalbum verarbeitet die Band Höhenflüge und Schicksalsschläge der letzten Jahre: Von dunklen Phasen des Verlustes und der Trauer, über ihren Erfolg, ihre Bandfreundschaft, Allzumenschlichem und der Liebe. Das Ergebnis ist ein bunter Querschnitt des Lebens, den sie auf der Bühne präsentieren.

(Bild: Petramer)

Als weiterer Höhepunkt wartet auf die Konzertbesucher auch eine echte Legende. Wolfang Ambros wird zusammen mit Pizzera & Jaus auf der Bühne performen und den Schlosspark zum Beben bringen. 

(Bild: Barbara Nidetzky)

Mitmachen und gewinnen
Das Konzert am 2. Juli ist bereits restlos ausverkauft, aber die „Krone“ hat noch die letzten Tickets ergattert. Wir verlosen 5x2 Stehplatztickets sowie 2x2 VIP-Tickets für das Austropop-Konzert des Jahres. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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