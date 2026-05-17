Erleben Sie das Party-Highlight in Eisenstadt

Am Samstag, dem 6. Juni, erreicht das Wochenende seinen absoluten Höhepunkt. Ab 21 Uhr öffnen die verschiedensten Floors ihre Tore und laden zum Tanzen, Genießen und Feiern ein. Im Innenhof des Schlosses sorgen die Ö3-DJs Michael Oberhauser & Marcus Sinatra für aktuelle Partyhits. Das Henrici wird zum Schlager & Italo Floor, im Hotel Galántha wartet DJ Thomas mit den besten Sounds der 80/90iger und zum ersten Mal wird das „Mauerwerk“ eine neue Location von Eisenstadt in Weiss. Was Sie sonst noch beim Party-Highlight des Jahres im Burgenland erwartet, erfahren Sie HIER.