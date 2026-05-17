Erleben Sie das Party-Highlight in Eisenstadt

Eisenstadt in Weiss geht heuer ins dritte Jahr – und das mit neuen Highlights! Am 5. und 6. Juni 2026 verwandelt sich die Eisenstädter Innenstadt erneut in eine einzige Partyzone. Mit der „Krone“ können Sie die legendäre Party hautnah erleben.
Eisenstadt in Weiss ist ein wahrer Publikumsmagnet. Tausende Besucherinnen und Besucher kommen “all in white„ nach Eisenstadt, um hier zu feiern. Das Event bringt Menschen zusammen, kombiniert den entspannten Flair der Innenstadt mit der pulsierenden Energie der Clubszene und zeigt einmal mehr, wie vielfältig und lebendig Eisenstadt ist“, zeigt sich Bürgermeister Thomas Steiner begeistert. Auch Istvan Deli, 1. Vizebürgermeister und Obmann des Vereins Stadtmanagement Eisenstadt, erinnert an die besondere Atmosphäre der vergangenen Jahre:
„[...] Dieses Wochenende hat sich zu einem echten Highlight im Veranstaltungskalender entwickelt – wir freuen uns, Eisenstadt erneut zur pulsierenden Partymeile zu machen.“
Istvan Deli, 1. Vizebürgermeister und Obmann des Vereins Stadtmanagement Eisenstadt
„Wir sorgen heuer dafür, dass viele unterschiedliche Zielgruppen auf ihre Kosten kommen, vor allem bieten wir heuer zum ersten Mal auch Clubbings für die 30+ Generation an“, so die Clubbingveranstalter rund um Oliver Pusswald, Roland Bartha und Dominik Gschiegl.
Das Programm von Eisenstadt in Weiss
Während des Wochenendes erwarten die Gäste erneut an mehreren Locations in der Innenstadt exklusive Clubbings mit renommierten DJs, die für unvergessliche Beats sorgen. Ein weiteres Herzstück ist die pulsierende Fußgängerzone: Hier können Besucher am Freitag bei der langen Einkaufsnacht shoppen, bevor sich die Hauptstraße am Abend wieder in eine vibrierende Festmeile verwandelt.
Die anschließende Party mit dem Highlight der „Friday Night Ö3-Disco“ im Innenhof des Schloss Esterházy sorgt auch in der Nacht für gute Laune. Für die Generation 30+ findet heuer am Freitag zum ersten Mal ein Clubbing im Henrici und in der Rooftop-Bar des Hotels Galántha statt. Am Balkon des Schloss Esterházy sorgt DJ Roland Bartha von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr für feinsten Ibiza House Sound. Mehrere Foodtrucks, Bars und eine gemütliche Chill-Out Lounge ergänzen das musikalische Programm am Vorplatz.
Am Samstag, dem 6. Juni, erreicht das Wochenende seinen absoluten Höhepunkt. Ab 21 Uhr öffnen die verschiedensten Floors ihre Tore und laden zum Tanzen, Genießen und Feiern ein. Im Innenhof des Schlosses sorgen die Ö3-DJs Michael Oberhauser & Marcus Sinatra für aktuelle Partyhits. Das Henrici wird zum Schlager & Italo Floor, im Hotel Galántha wartet DJ Thomas mit den besten Sounds der 80/90iger und zum ersten Mal wird das „Mauerwerk“ eine neue Location von Eisenstadt in Weiss. Was Sie sonst noch beim Party-Highlight des Jahres im Burgenland erwartet, erfahren Sie HIER.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Party-Highlight vom 5. – 6. Juni in der burgenländischen Landeshauptstadt eines von drei tollen exklusiven VIP-Paketen bestehend aus
Zusätzlich erwarten zehn weitere Gewinner auch noch je zwei Tickets für Eisenstadt in Weiss am Freitag oder Samstag. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.