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Die „Krone“ lädt Sie zum Austrian World Summit ein

Gewinnspiele
17.05.2026 05:00
(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dieses Jahr feiert der Austrian World Summit, welcher von niemand Geringeres als der steirischen Eiche Arnold Schwarzenegger ins Leben gerufen wurde, sein 10-jähriges Jubiläum. Die Konferenz, in welcher Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen sich zusammenfinden und dem Klima- und Umweltschutz eine Bühne bieten, lädt Sie ein, als VIP dabei zu sein. 

Am 16. Juni 2026 wird die Wiener Hofburg einmal mehr zum Hotspot internationaler Climate Action Heroes: Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT feiert sein 10-jähriges Jubiläum und bringt Arnold Schwarzenegger mit führenden Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Entertainment zusammen. 

Zitat Icon

„Der 10. Austrian World Summit wird ein ganz besonderes Ereignis: große Namen, starke Botschaften und echte Aufbruchsstimmung mitten in Wien. Wir wollen zeigen, dass Klima- und Umweltschutz Menschen begeistern, verbinden und in Bewegung bringen können.“

Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative.

Unter dem Motto „WE ARE UNSTOPPABLE“ erwartet die Gäste weit mehr als eine klassische Konferenz: Der Jubiläumssummit wird zur großen Bühne für Klima- und Umweltschutz mit internationalen Stars, starken Botschaften, inspirierenden Talks, spektakulären Momenten und Live-Musik. Ein Tag voller Energie, Emotionen und Aufbruchsstimmung – mitten in Wien.

Die Sprecher und Gäste beim 10. Austrian World Summit

Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger(Bild: zVg)
Maya Leinenbach
Maya Leinenbach(Bild: zVg)
Veronika Aigner
Veronika Aigner(Bild: zVg)
Heather Mills
Heather Mills(Bild: zVg)
Richard Gere
Richard Gere(Bild: zVg)
US-Gouverneur von Minnesota Tim Walz
US-Gouverneur von Minnesota Tim Walz(Bild: zVg)

Mitmachen und gewinnen 
Darüber hinaus haben wir für unsere „Krone“-Leser die sensationelle Chance, 2x2 begehrte VIP-Tickets für dieses außergewöhnliche Event zu gewinnen und live dabei zu sein, wenn die Hofburg für einen Tag zum internationalen Zentrum der Klimaschutzbewegung wird. Zusätzlich erhalten die Gewinner jeweils eine exklusive Schwarzenegger Climate Yoga-Matte aus hochwertigem Kork sowie Arnold Schwarzeneggers Bestseller „Be Useful“. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. Mai ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Stars & Society“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden wollen, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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