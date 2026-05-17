Die „Krone“ lädt Sie zum Austrian World Summit ein

Mitmachen und gewinnen

Darüber hinaus haben wir für unsere „Krone“-Leser die sensationelle Chance, 2x2 begehrte VIP-Tickets für dieses außergewöhnliche Event zu gewinnen und live dabei zu sein, wenn die Hofburg für einen Tag zum internationalen Zentrum der Klimaschutzbewegung wird. Zusätzlich erhalten die Gewinner jeweils eine exklusive Schwarzenegger Climate Yoga-Matte aus hochwertigem Kork sowie Arnold Schwarzeneggers Bestseller „Be Useful“. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. Mai ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.