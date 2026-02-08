Keine Not-OP: Warum ist der Bericht geschwärzt?

Der tragische Fall um eine 55-jährige Patientin aus dem Mühlviertel, für die es trotz eindeutiger Diagnose keine Notoperation gab, wirft neue Fragen auf. Nach der Veröffentlichung des Berichts der von Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) eingesetzten Expertenkommission zeigt sich: Wesentliche Teile zum Ablauf im Spital wurden auf Geheiß der Politikerin geschwärzt. Die zentrale Frage lautet daher: Warum werden Details zum Verlauf der Behandlung verheimlicht?