Keine Not-OP: Warum ist der Bericht geschwärzt?
„Fall Rohrbach“
„Es darf nichts unter den Tisch gekehrt werden“: Dieses Versprechen von Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) wird jetzt von Experten hinterfragt. Warum wurde der Bericht der Kommission geschwärzt? Der „Krone“ liegt das gesamte Protokoll vor.
Der tragische Fall um eine 55-jährige Patientin aus dem Mühlviertel, für die es trotz eindeutiger Diagnose keine Notoperation gab, wirft neue Fragen auf. Nach der Veröffentlichung des Berichts der von Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) eingesetzten Expertenkommission zeigt sich: Wesentliche Teile zum Ablauf im Spital wurden auf Geheiß der Politikerin geschwärzt. Die zentrale Frage lautet daher: Warum werden Details zum Verlauf der Behandlung verheimlicht?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.