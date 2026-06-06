Ausbaupläne lösen große Sorge um kleinen Vicht aus

Appelle an die Gemeindepolitik

Sie appellieren an den Ortschef und die Gemeindevertreter der Verlegung eines Weges nicht zuzustimmen, um damit das Projekt zu Fall zu bringen. Sonst gebe es kaum eine Handhabe dagegen. „Die Erweiterung mag auf den ersten Blick klein erscheinen. Doch in Wahrheit ist sie ein Türöffner für noch mehr“, hofft Oberauer auf ein klares „Nein“ der Politik. Bis dato habe sich Ortschef Gadringer sehr neutral verhalten. Für eine Stellungnahme war er gestern, Freitag, bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.