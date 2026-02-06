Was in anderen Ländern am Valentinstag in Mode ist

Der Countdown zum internationalen Tag der Liebe und Romantik läuft. Am 14. Februar ist es so weit. Eine aktuelle Umfrage von Handelsverband und Reppublika Research verrät, was die Österreicher heuer schenken: Blumen gelten als schönste Sprache der Welt – und das bestätigt sich am Valentinstag einmal mehr. 57 Prozent der Landsleute verschenken am großen Tag der Liebe heuer Blumen und Pflanzen. Aber auch Naschkatzen werden auf ihre Kosten kommen.