Dieser Sportart droht plötzlich das Olympia-Aus

Femke Bol: „Keine Angst – nur große Vorfreude!“
800-m-Debüt
Die Nordische Kombination ist schon länger auf der Watchlist des IOC. Die Sportarten auf dieser Liste könnten den Olympischen Spielen abhanden kommen. Vor den Spielen in Italien ist nun eine weitere Sportart darauf zu finden. „Das kam wie aus dem Nichts“, sagt der ÖSV-Athletensprecher.
Am Sonntag steigt der Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder bei Olympia in Italien. Der Hang in Livigno wurde extra für das Großereignis gebaut – die Italiener durften ihn im Rahmen eines Trainings schon einmal für ein paar Tage befahren. Der Rest durfte sich am Freitag kurz einfahren.
