Betroffene Mama: „Man lässt uns im Regen stehen!“

Verena Ausweger ist stinksauer. Die Halleinerin und ihr Mann haben zwei Kinder, die Jüngste wird von einer Tagesmutter betreut. „Ich habe geplant, meine Stunden in der Firma aufzustocken. Ich will und muss arbeiten, wir sind auf dieses zweite Einkommen angewiesen“, schäumt Ausweger.