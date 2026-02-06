Betroffene Mama: „Man lässt uns im Regen stehen!“
Wirbel um Tageseltern
Im TEZ in Salzburg fliegen wegen der angedrohten Kündigung von 83 Tagesmüttern die Fetzen. Die Unsicherheit bei Tageseltern belastet Eltern von betreuten Kindern enorm. Auch Mitarbeiter machen ihrem Ärger Luft. Andererseits machen auch Pädagoginnen auf sich aufmerksam und nehmen die Geschäftsführung in Schutz.
Verena Ausweger ist stinksauer. Die Halleinerin und ihr Mann haben zwei Kinder, die Jüngste wird von einer Tagesmutter betreut. „Ich habe geplant, meine Stunden in der Firma aufzustocken. Ich will und muss arbeiten, wir sind auf dieses zweite Einkommen angewiesen“, schäumt Ausweger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.