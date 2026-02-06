In Österreichs Team darf auch „Amore“ nicht fehlen

Femke Bol: „Keine Angst – nur große Vorfreude!“
Ein buntes Potpourri aus 115 Athleten hat das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) für die Winterspiele in Mailand und Cortina nominiert. 52 Damen und 63 Herren sollen für ein Medaillen-Feuerwerk sorgen. Unter ihnen sind auch vier Schüler, die hochoffiziell die Erlaubnis zum Schwänzen erhalten haben. Und auch ein bisschen „Amore“ darf in der rot-weiß-roten Mannschaft nicht fehlen.
Für die Adler Stephan Embacher und Meghann Wadsak (zugleich erste Wiener Skispringerin bei den Spielen), Eisschnellläuferin Jeannine Rosner sowie Snowboard-Freestylerin Hanna Karrer sind die Bewerbe in Italien eine willkommene Abwechslung zu Mathe, Englisch und Co.
