In Österreichs Team darf auch „Amore“ nicht fehlen

Ein buntes Potpourri aus 115 Athleten hat das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) für die Winterspiele in Mailand und Cortina nominiert. 52 Damen und 63 Herren sollen für ein Medaillen-Feuerwerk sorgen. Unter ihnen sind auch vier Schüler, die hochoffiziell die Erlaubnis zum Schwänzen erhalten haben. Und auch ein bisschen „Amore“ darf in der rot-weiß-roten Mannschaft nicht fehlen.