„Die Kugel bedeutet mir mehr als eine Medaille“

Femke Bol: „Keine Angst – nur große Vorfreude!“
800-m-Debüt
Die wohl größte steirische Hoffnung auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen kommt aus Frauental und trägt den Namen Julia Scheib. Vier Saisonsiege sowie zwei zweite Plätze durfte die 27-Jährige im Winter im Riesentorlauf bereits bejubeln. Ihr Werdegang hatte es aber in sich.
Gerissenes Kreuzband, gerissener Meniskus außen und innen, Corona oder auch das Pfeiffersche Drüsenfieber. Skifahrerin Julia Scheib musste in ihrer Karriere schon einige Rückschläge hinnehmen, die ihrer Laufbahn nicht gerade förderlich waren.
