Steiniger Weg

Für Primärversorgung kämpfte Arzt sieben Jahre

Tirol
06.02.2026 17:54
Das Primärversorgungszentrum Stubai ist in Fulpmes. Matthias Somavilla und Cornelia Danzl ...
Das Primärversorgungszentrum Stubai ist in Fulpmes. Matthias Somavilla und Cornelia Danzl behandeln.(Bild: Matthias Somavilla, Matthias Betz)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Nur dank des Durchhaltevermögens von Arzt Matthias Somavilla existiert seit dem Vorjahr das Primärversorgungszentrum im Stubaital in Tirol. Alles rund läuft jedoch nach wie vor nicht. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

Primärversorgungszentren sind eine neue Organisationsform für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Mehrere Allgemeinmediziner sowie diverse Gesundheits- sowie Sozialberufe arbeiten eng im Team unter einem Dach zusammen. In Tirol öffneten mittlerweile drei derartige Zentren ihre Pforten, drei weitere sollen bis Ende dieses Jahres folgen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Tirol hier enormen Aufholbedarf. Das brachte auch die Diskussion am Mittwoch im Tiroler Landtag zutage.

