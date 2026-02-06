Für Primärversorgung kämpfte Arzt sieben Jahre

Primärversorgungszentren sind eine neue Organisationsform für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Mehrere Allgemeinmediziner sowie diverse Gesundheits- sowie Sozialberufe arbeiten eng im Team unter einem Dach zusammen. In Tirol öffneten mittlerweile drei derartige Zentren ihre Pforten, drei weitere sollen bis Ende dieses Jahres folgen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Tirol hier enormen Aufholbedarf. Das brachte auch die Diskussion am Mittwoch im Tiroler Landtag zutage.