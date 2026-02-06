Für Primärversorgung kämpfte Arzt sieben Jahre

Was in anderen Ländern am Valentinstag in Mode ist
Tag der Liebe naht
Nur dank des Durchhaltevermögens von Arzt Matthias Somavilla existiert seit dem Vorjahr das Primärversorgungszentrum im Stubaital in Tirol. Alles rund läuft jedoch nach wie vor nicht. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Primärversorgungszentren sind eine neue Organisationsform für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Mehrere Allgemeinmediziner sowie diverse Gesundheits- sowie Sozialberufe arbeiten eng im Team unter einem Dach zusammen. In Tirol öffneten mittlerweile drei derartige Zentren ihre Pforten, drei weitere sollen bis Ende dieses Jahres folgen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Tirol hier enormen Aufholbedarf. Das brachte auch die Diskussion am Mittwoch im Tiroler Landtag zutage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.