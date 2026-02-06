Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Experten besorgt

Wirbel um österreichischen KI-Agenten „OpenClaw“

Digital
06.02.2026 15:27
Um den österreichischen KI-Agenten „OpenClaw“ ist ein regelrechter Hype entstanden. Doch nicht ...
Um den österreichischen KI-Agenten „OpenClaw“ ist ein regelrechter Hype entstanden. Doch nicht alle teilen die Begeisterung.(Bild: Krone KREATIV/openclaw.ai, suldev - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Mit seiner Erfindung „OpenClaw“ sorgt der Oberösterreicher Peter Steinberger aktuell international für Schlagzeilen, hat er doch binnen kürzester Zeit und im Alleingang geschafft, was Tech-Schwergewichten bislang nicht so recht gelingen wollte: einen KI-Assistenten zu entwickeln, „der tatsächlich Dinge tut“. In die Begeisterung mischen sich allerdings zunehmend kritische und auch warnende Stimmen.

0 Kommentare

„Aufregend“, „genial“, „wirklich magisch“: Erste Nutzer von OpenClaw sind voll des Lobes für den KI-Agenten, sprechen diesem gar eine ähnliche Bedeutung wie Apples erstem iPhone zu, das ab 2007 zunächst unsere Art zu kommunizieren revolutionierte und schließlich unser ganzes Leben umkrempelte. „Das ist die Zukunft und wir erleben sie jetzt“, bringt ein Nutzer auf X seine Begeisterung zum Ausdruck.

Diese teilt allerdings nicht jeder: Mit zunehmender Aufmerksamkeit mehren sich die Stimmen jener, die vor einer verfrühten Euphorie, aber auch großen Sicherheitsrisiken warnen. Andere sprechen von einem „sozialen Experiment“ und sehen gar das Ende der Menschheit nahen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.at
krone.at
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Experten besorgt
Wirbel um österreichischen KI-Agenten „OpenClaw“
„Tiefer geht es nicht“
Trump teilte im Netz Video von Obamas als Affen
Gehirn auf „Autopilot“
Brüssel droht TikTok wegen Suchtgefahr mit Strafe
Kärntner Influencer
Ab ins Camp: „Ich gehöre auf den Dschungel-Thron“
„Todesspirale“?
Taumelt weiter: „Woche des Grauens“ für Bitcoin

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine