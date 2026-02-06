Wirbel um österreichischen KI-Agenten „OpenClaw“

Mit seiner Erfindung „OpenClaw“ sorgt der Oberösterreicher Peter Steinberger aktuell international für Schlagzeilen, hat er doch binnen kürzester Zeit und im Alleingang geschafft, was Tech-Schwergewichten bislang nicht so recht gelingen wollte: einen KI-Assistenten zu entwickeln, „der tatsächlich Dinge tut“. In die Begeisterung mischen sich allerdings zunehmend kritische und auch warnende Stimmen.
„Aufregend“, „genial“, „wirklich magisch“: Erste Nutzer von OpenClaw sind voll des Lobes für den KI-Agenten, sprechen diesem gar eine ähnliche Bedeutung wie Apples erstem iPhone zu, das ab 2007 zunächst unsere Art zu kommunizieren revolutionierte und schließlich unser ganzes Leben umkrempelte. „Das ist die Zukunft und wir erleben sie jetzt“, bringt ein Nutzer auf X seine Begeisterung zum Ausdruck.
Diese teilt allerdings nicht jeder: Mit zunehmender Aufmerksamkeit mehren sich die Stimmen jener, die vor einer verfrühten Euphorie, aber auch großen Sicherheitsrisiken warnen. Andere sprechen von einem „sozialen Experiment“ und sehen gar das Ende der Menschheit nahen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.