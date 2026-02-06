Wirbel um österreichischen KI-Agenten „OpenClaw“

„Aufregend“, „genial“, „wirklich magisch“: Erste Nutzer von OpenClaw sind voll des Lobes für den KI-Agenten, sprechen diesem gar eine ähnliche Bedeutung wie Apples erstem iPhone zu, das ab 2007 zunächst unsere Art zu kommunizieren revolutionierte und schließlich unser ganzes Leben umkrempelte. „Das ist die Zukunft und wir erleben sie jetzt“, bringt ein Nutzer auf X seine Begeisterung zum Ausdruck.