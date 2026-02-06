„Diese Goldene hat einen gewaltigen Stellenwert“

Femke Bol: „Keine Angst – nur große Vorfreude!“
Vincent Kriechmayr startet seinen finalen Anlauf auf den Abfahrts-Olymp. Die wohl prestigeträchtigste Medaille holten bisher nur sieben Österreicher. „Vinc“ weiß: „Hier braucht es absolute Überzeugung und Entschlossenheit.“
„Nur her damit, es gibt keine schlechten Fragen“, grinst Vincent Kriechmayr. Der 34-Jährige wirkt locker, gelöst, hat dieser Tage in Bormio auch bei den sonst von ihm nur bedingt geschätzten Medienterminen stets ein Lächeln im Gesicht. Auch, weil es „ein Privileg ist, Österreich zu repräsentieren. Wir sind eine Ski-Nation – da dabei zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Das versuche ich aufzusaugen, zu genießen, nehme ich jetzt vielleicht noch bewusster wahr.“
